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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что кандидат от "Слуги народа" Куницкий не может быть депутатом из-за двойного гражданства

Зеленский заявил, что кандидат от "Слуги народа" Куницкий не может быть депутатом из-за двойного гражданства

Президент Владимир Зеленский заявил, что Александр Куницкий не может стать народным депутатом Украины, если он до сих пор является гражданином двух стран

Как сообщает Depo.Харьков, ситуацию с Александром Куницким президент прокомментировал после совещания по вопросам незаконной вырубки лесов в Харьковской области с местными властями и правоохранительными органами. Как видно на видео, к Владимиру Зеленскому подошла журналистка с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого.

Президент ответил, что, по его информации, Александр Куницкий "сдал паспорт". Но журналисты уточнили, что кандидат от "Слуги народа" только заявил о намерении отказаться от гражданства Израиля, но юридически он до сих пор имеет два паспорта на руках.

Услышав эти сведения, Владимир Зеленский заявил, что Александр Куницкий не может быть в таком случае народным депутатом Верховной Рады Украины. "По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Я думаю так. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал – не может быть депутатом", – сказал глава государства.

Отметим, что Владимира Зеленского неоднократно просила выразить свою позицию по поводу двойного гражданства Александра Куницкого харьковская общественность. Так, солистка группы KAZKA, харьковчанка Александра Зарецкая обратилась к Владимиру Зеленского с просьбой разобраться с тем, что в Куницкого есть два гражданства. Аналогичных объяснений от президента требовала харьковская активистка Ирина Багалей.

Напомним, что ранее Александра Куницкого сняли с выборов по причине нарушения требований избирательного закона. В ЦИК установили, что Куницкий выезжал за пределы Украины на 264 дня, то есть не проживал в стране последние пять лет. Но Куницкий восстановился через суд, указав, что все время находился в стране по израильскому паспорту.

Также на встрече с избирателями в Харькове Александр Куницкий открыто подтвердил свое гражданство Израиля. Кандидат только пообещал от него отказаться, хоть ранее и вовсе опровергал факт наличия паспорта иностранного государства.

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