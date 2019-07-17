Зеленский позвонил к крупнейшему "черному лесорубу" Харьковщины

17 июля, 2019, 20:00

Об этом сообщает Укринформ.

В начале совещания в НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации директор лесхоза "Октябрьский" Руслан Чагаровский доложил президенту о незаконных рубках в лесах Харьковщины. По его словам, ущерб от деятельности "черных лесорубов" может достигать миллиарда гривен. Виктора Сысу он назвал одним из главных нарушителей правил рубки - "крупнейшим" черным лесорубом "по Харьковщине".

В ответ Зеленский позвонил директору одного из лесохозяйств Виктору Сысе, которого обвиняют в незаконных вырубках и недопущении проверок экоинспекции.

"Господин Сыса? Мы здесь Вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в администрацию Президента в десять", - сказал Зеленский.

Представитель Госэкоинспекции заявил, что в этом году инспекторов, кроме Гутянского, не допустили на проверку в Балаклейское и Красноградское лесохозяйства. В то же время, их руководители присутствовали на совещании и заверили, что готовы к проверкам.

По словам Чагаровского, за пол года "черные" лесорубы вырубили и вывезли столетние дубы высшего сорта на сумму в 80 млн грн. Кроме того, он отметил, что "судя по срезам, это были здоровые деревья, которые могли прожить еще по 200 лет".

Он добавил, сам факт вырубки стал возможен при попустительстве руководства лесных ведомств в Киеве и Харькове.

Руководство лесхоза "Октябрьский" уже обратилось за помощью в Харьковскую ОГА, а также к силовым ведомствам, включая ГПУ, СБУ, ГБР.