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Espreso.tvОбществоЗеленский поручил отремонтировать самые плохие дороги Николаевской области

Зеленский поручил отремонтировать самые плохие дороги Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участок дороги М14 Николаев - Кропивницкий и поручил определить дороги на Николаевщине, требующие первоочередного ремонта

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

"Проведите совещание в пятницу по всем дорогам - в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", - сказал Президент.

Он также отметил, что необходимо решать проблему с грузоперевозками.

Во время осмотра участка дороги М14 Николаев - Кропивницкий и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко сообщил, в частности, что для завершения ремонта этой автодороги надо еще 1,5 млрд грн. Кроме того, по его словам, есть потребность в ремонте дороги Н24.

"Можем ли мы построить эти дороги к концу следующего года? Мы разговаривали вчера с федеральным канцлером Германии госпожей Меркель, и есть 150 млн евро кредитных средств", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, руководитель аппарата Антимонопольного комитета Украины Юрий Литвин отметил, что АМКУ фиксирует системные злоупотребления со стороны как заказчиков, так и участников тендерных процедур.

"Сейчас у нас на рассмотрении находится 1100 процедур по Украине на общую сумму 86 млрд грн, которые имеют признаки злоупотреблений. Каждая третья процедура имеет признаки злоупотреблений. По Николаеву - это около 20 дел, которые имеют признаки злоупотреблений, в том числе и по этому участку дороги, где участвовали "Росдорстрой" и "Альтком". Эти две компании ходят парами на все тендеры", - отметил Литвин.

Он добавил, что условия тендеров прописывают так, чтобы выигрывал "нужный" подрядчик.

В свою очередь, президент подчеркнул недопустимость такой ситуации и поручил изъять недобросовестных подрядчиков и упорядочить условия тендеров.

  • Напомним, 8 февраля Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что правительство - не Хогвартс и не может отремонтировать все украинские дороги, которые не ремонтировались десятилетиями.
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