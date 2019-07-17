Зеленский ответил главе Николаевского облсовета, которая назвала его "малороссом"
Об этом сообщают НикВести.
Во время визита на Николаевский судостроительный завод журналистка спросила Зеленского, подавала ли председатель облсовета заявление об отставке или выступала в последнее время с критикой в его адрес.
В ответ Зеленский прямо спросил Викторию Москаленко, чем он ей не нравится. В свою очередь, Москаленко удивилась и стала утверждать, что считает Зеленского гарантом Конституции.
"Я малоросс? Вы серьезно считаете, что я малоросс?" - спросил президент.
"Я так не считаю. Просто на тот момент поддерживала Порошенко", - ответила Виктория Москаленко.
Также президент отметил, что, наверное, "тогда он был малороссом, а сейчас исправился". На что Виктория Москаленко попросила президента доказать это.
"Придется вам выживать со мной, с малороссом", - сказал Зеленский.
"Нет. Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом", - ответила Москаленко.
"Главное, чтобы вы доказали, что вы..." - сказал президент.
"Я с 2014 года была против режима Януковича", - отметила она.
"Молодец! Януковича уже нет. Сейчас мы говорим обо мне, о малороссе. Так вот, давайте с вами договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка. Меня народ избрал", - заявил Зеленский.
"Я тоже выбрана народом. Зачем сейчас выяснять отношения? Вы гарант Конституции", - отметила Виктория Москаленко.
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