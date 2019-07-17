Зеленский ответил главе Николаевского облсовета, которая назвала его "малороссом"

17 июля, 2019, 18:47

Об этом сообщают НикВести.

Во время визита на Николаевский судостроительный завод журналистка спросила Зеленского, подавала ли председатель облсовета заявление об отставке или выступала в последнее время с критикой в его адрес.

В ответ Зеленский прямо спросил Викторию Москаленко, чем он ей не нравится. В свою очередь, Москаленко удивилась и стала утверждать, что считает Зеленского гарантом Конституции.

"Я малоросс? Вы серьезно считаете, что я малоросс?" - спросил президент.

"Я так не считаю. Просто на тот момент поддерживала Порошенко", - ответила Виктория Москаленко.

Также президент отметил, что, наверное, "тогда он был малороссом, а сейчас исправился". На что Виктория Москаленко попросила президента доказать это.

"Придется вам выживать со мной, с малороссом", - сказал Зеленский.

"Нет. Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом", - ответила Москаленко.

"Главное, чтобы вы доказали, что вы..." - сказал президент.

"Я с 2014 года была против режима Януковича", - отметила она.

"Молодец! Януковича уже нет. Сейчас мы говорим обо мне, о малороссе. Так вот, давайте с вами договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка. Меня народ избрал", - заявил Зеленский.

"Я тоже выбрана народом. Зачем сейчас выяснять отношения? Вы гарант Конституции", - отметила Виктория Москаленко.