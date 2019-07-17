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Espreso.tvОбществоЗеленский о разговоре с Путиным: нам предложили обмен пленных "всех на всех"

Зеленский о разговоре с Путиным: нам предложили обмен пленных "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обмен пленными с Российской Федерацией со временем будет реализован

Об этом сообщает глава государства Владимир Зеленский на Youtube-канале Зе! Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обмен пленными всех на всех из Российской Федерации и оккупированных территорий Донбасса и Крыма будет со временем осуществлен. Однако, сначала необходимо уточнить списки пленных. Поэтому, пока можно начать с тех, кто точно подтвержден, в частности с удерживаемых в РФ украинских моряков.

"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал президент.

"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но сначала вернем всех тех, кто в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну ", - подчеркнул Зеленский.

  • Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли и экипаж.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся 11 июля.
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