Зеленский о разговоре с Путиным: нам предложили обмен пленных "всех на всех"

17 июля, 2019, 20:53

Об этом сообщает глава государства Владимир Зеленский на Youtube-канале Зе! Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обмен пленными всех на всех из Российской Федерации и оккупированных территорий Донбасса и Крыма будет со временем осуществлен. Однако, сначала необходимо уточнить списки пленных. Поэтому, пока можно начать с тех, кто точно подтвержден, в частности с удерживаемых в РФ украинских моряков.

"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал президент.

"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но сначала вернем всех тех, кто в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну ", - подчеркнул Зеленский.