//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯвка будет 45%, победит партия у которой самые дисциплинированные избиратели - Таран

Явка будет 45%, победит партия у которой самые дисциплинированные избиратели - Таран

Политолог Виктор Таран поделился прогнозом относительно внеочередных парламентских выборов 21 июля

Об этом сообщил Таран в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV .

"Явка на выборах с большой вероятностью будет ниже (чем на предыдущих внеочередных выборах, - ред.) Так 35% украинцев уже объявили, что едут отдыхать и это означает, что явка будет, я прогнозирую 45%", - сообщил Таран.

По словам политолога, в цифрах это означает, что "если на выборах, внимание, прошедших, количественный показатель составлял 1 млн от 52%, то при явке 45% будет плюс-минус тысяч 800-850".

Так что, "это означает, что те партии, которые смогут мобилизовать свой электорат и зайдут в парламент".

"Те, которые имеют рыхлый электорат - они не зайдут", - пояснил Таран.

По мнению Тарана, дисциплинированных избирателей имеет, например, "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "ЕС" и "Сила и честь" Игоря Смешко за которого голосует старшее поколение и поэтому он имеет шансы пройти, отметил политолог.

Он добавил, что дисциплинированных избирателей нет у "Cлугаи народа", потому что эту политсилу преимущественно поддерживает молодежь.

Учитывая то, что результаты напрямую связаны с ответственностью избирателей - результаты выборов 21 июля будут непредсказуемы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

больше новостей

17 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать