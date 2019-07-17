Явка будет 45%, победит партия у которой самые дисциплинированные избиратели - Таран

17 июля, 2019, 22:21

Политолог Виктор Таран поделился прогнозом относительно внеочередных парламентских выборов 21 июля

Об этом сообщил Таран в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV .

"Явка на выборах с большой вероятностью будет ниже (чем на предыдущих внеочередных выборах, - ред.) Так 35% украинцев уже объявили, что едут отдыхать и это означает, что явка будет, я прогнозирую 45%", - сообщил Таран.

По словам политолога, в цифрах это означает, что "если на выборах, внимание, прошедших, количественный показатель составлял 1 млн от 52%, то при явке 45% будет плюс-минус тысяч 800-850".

Так что, "это означает, что те партии, которые смогут мобилизовать свой электорат и зайдут в парламент".

"Те, которые имеют рыхлый электорат - они не зайдут", - пояснил Таран.

По мнению Тарана, дисциплинированных избирателей имеет, например, "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "ЕС" и "Сила и честь" Игоря Смешко за которого голосует старшее поколение и поэтому он имеет шансы пройти, отметил политолог.

Он добавил, что дисциплинированных избирателей нет у "Cлугаи народа", потому что эту политсилу преимущественно поддерживает молодежь.

Учитывая то, что результаты напрямую связаны с ответственностью избирателей - результаты выборов 21 июля будут непредсказуемы.