Валюта снова подскочила в цене
17 июля, 2019, 09:19
Доллар подорожал на 12 копеек, евро - на 2
Об этом говорится на сайте НБУ.
Следовательно, в среду, 17 июля, $1 стоит 25,86 грн.
1 евро в среду стоит 29,02 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $1 покупают за 25,93 грн, продают - 26 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 29,06 грн, продают - 29,15 грн.
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