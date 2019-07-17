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Espreso.tvОбществоВалюта снова подскочила в цене

Валюта снова подскочила в цене

Доллар подорожал на 12 копеек, евро - на 2

Об этом говорится на сайте НБУ.

Следовательно, в среду, 17 июля, $1 стоит 25,86 грн.

1 евро в среду стоит 29,02 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $1 покупают за 25,93 грн, продают - 26 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 29,06 грн, продают - 29,15 грн.

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