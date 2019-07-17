В Украине уменьшился оборот наличных, - НБУ

17 июля, 2019, 17:31

По сравнению с началом текущего года наличка в обращении уменьшилась на 6,4 млрд грн - на 1,6%

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В наличном обращении страны по состоянию на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в частности банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) и монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.) ", - отметили в НБУ.

Наличные деньги в обращении уменьшились на 6,4 млрд грн (или на 1,6%), если сравнить с началом этого года. В Нацбанке объясняют, что такая тенденция связана со стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов.

"Для сравнения, по данным ЕЦБ, в еврозоне сейчас находится в наличном обращении 132,8 млрд банкнот евро и 22,8 млрд монет. По-прежнему, больше всего по количеству в наличном обращении Украины находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23% и 29% соответственно). В еврозоне же больше всего по количеству находится в наличном обращении банкнот номиналом 50 евро и монет номиналом 1 евроцент (46% и 29% соответственно)", - добавили в НБУ.