В Украине могут появиться мосты, за проезд по которым надо платить

17 июля, 2019, 14:23

Министерство инфраструктуры Украины предлагает строить платные мосты за счет частных подрядчиков

Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью Интерфакс-Украина.

"Надо и некоторые мосты сделать платными", - сказал Довгань.

Он отметил, что большинство мостов - долгострои, которые строятся в течение 15 лет. Такие, например, как Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский, и они забирают деньги из местного бюджета.

"Возьмем американскую модель: даем это частному подрядчику (Владимиру Кличко это неоднократно предлагалось). Подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем, и дальше он просто берет плату за проезд...", - сказал Довгань.

При этом он добавил, что в первую очередь нужно переходить к платным дорогам.

"Это надо делать срочно и в первую очередь начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена", - отметил Довгань.

По оценкам Мининфраструктуры, всего на строительство дорог в Украине (в рамках Национальной транспортной стратегии) до 2030 года нужно заложить 50 млрд евро.

"Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на 35 млрд евро из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор", - отметил Довгань.