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Espreso.tvОбществоВ Минске договорились готовиться к взаимному освобождению удерживаемых лиц, - Олифер

В Минске договорились готовиться к взаимному освобождению удерживаемых лиц, - Олифер

На переговорах контактной группы в Минске договорились начать подготовку к взаимному освобождению удерживаемых лиц

Речь идет пока только о подтвержденных сторонами лиц, написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Представители ОРДЛО и России подтвердили местонахождение 69 граждан из числа лиц, освобождения которых добивается Украина.

В то же время Украина подтвердила нахождение в учреждениях украинской пенитенциарной системы 208 человек, которых просит противоположная сторона.

"Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - написала Олифер.

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