В Минске договорились готовиться к взаимному освобождению удерживаемых лиц, - Олифер
17 июля, 2019, 22:13
На переговорах контактной группы в Минске договорились начать подготовку к взаимному освобождению удерживаемых лиц
Речь идет пока только о подтвержденных сторонами лиц, написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Представители ОРДЛО и России подтвердили местонахождение 69 граждан из числа лиц, освобождения которых добивается Украина.
В то же время Украина подтвердила нахождение в учреждениях украинской пенитенциарной системы 208 человек, которых просит противоположная сторона.
"Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - написала Олифер.
- Также Трехсторонняя контактная группа заявила о поддержке восстановления режима прекращения огня на Донбассе 21 июля.
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