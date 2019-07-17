В Киеве задержали пенсионера за распространение предвыборной антирекламы

17 июля, 2019, 18:27

В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Спасская неизвестный раздает газеты оскорбительного содержания с изображением кандидатов в депутаты

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Правоохранители Подольского управления полиции пообщались с мужчиной, на которого указали свидетели. Правонарушителем оказался житель столицы, 1952 года рождения.

Он добровольно выдал сотрудникам полиции печатные материалы после того, как ему объяснили нормы ч. 10 ст. 74 об ограничениях по ведению предвыборной агитации Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Мужчине грозит наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.