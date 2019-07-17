//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве задержали пенсионера за распространение предвыборной антирекламы

В Киеве задержали пенсионера за распространение предвыборной антирекламы

В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Спасская неизвестный раздает газеты оскорбительного содержания с изображением кандидатов в депутаты

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Правоохранители Подольского управления полиции пообщались с мужчиной, на которого указали свидетели. Правонарушителем оказался житель столицы, 1952 года рождения.

Он добровольно выдал сотрудникам полиции печатные материалы после того, как ему объяснили нормы ч. 10 ст. 74 об ограничениях по ведению предвыборной агитации Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Мужчине грозит наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

больше новостей

17 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать