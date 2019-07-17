В Киеве сообщили о заминировании двух станций метро в центре города

17 июля, 2019, 16:05

В Киевском метрополитене сообщили об анонимном звонке о заминировании станций Дворец спорта и Льва Толстого

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевского метрополитена" в заметке на Facebook.

"Внимание! Станция Дворец спорта + пересадка на Льва Толстого закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Извинения за неудобства!", - говорится в сообщении.