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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании двух станций метро в центре города

В Киеве сообщили о заминировании двух станций метро в центре города

В Киевском метрополитене сообщили об анонимном звонке о заминировании станций Дворец спорта и Льва Толстого

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевского метрополитена" в заметке на Facebook.

"Внимание! Станция Дворец спорта + пересадка на Льва Толстого закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Извинения за неудобства!", - говорится в сообщении.

 

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