В Киеве сообщили о заминировании двух станций метро в центре города
17 июля, 2019, 16:05
В Киевском метрополитене сообщили об анонимном звонке о заминировании станций Дворец спорта и Льва Толстого
Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевского метрополитена" в заметке на Facebook.
"Внимание! Станция Дворец спорта + пересадка на Льва Толстого закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Извинения за неудобства!", - говорится в сообщении.
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