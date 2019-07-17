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Espreso.tvОбществоВ Краматорске умер наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ

В Краматорске умер наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ

Поступила печальная весть о смерти наблюдателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслава Концкого в Донецкой области в Краматорске

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Республики Польша в Украине.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске пана Чеслава Концкого", - говорится в сообщении.

Пока не сообщается о причинах смерти.

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