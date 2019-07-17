В Краматорске умер наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ
17 июля, 2019, 16:56
Поступила печальная весть о смерти наблюдателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслава Концкого в Донецкой области в Краматорске
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