В Краматорске умер наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ

17 июля, 2019, 16:56

Поступила печальная весть о смерти наблюдателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслава Концкого в Донецкой области в Краматорске

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Республики Польша в Украине.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске пана Чеслава Концкого", - говорится в сообщении.

Пока не сообщается о причинах смерти.