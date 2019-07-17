В Конгрессе США требуют освободить из тюрьмы "ДНР" журналиста Радио Свобода Асеева

17 июля, 2019, 10:13

Нижняя палата Конгресса США призывает к немедленному освобождению украинского журналиста Станислава Асеева, которого 2 года удерживают за решеткой боевики "ДНР"

Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энджел в Twitter.

"Два года назад сотрудник RFERL (Радио Свободная Европа / Радио Свобода) Станислав Асеев был захвачен поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины. С тех пор ему было отказано во многих контактах с внешним миром. Он должен быть немедленно освобожден", - написал Энджел.

Радио Свобода пишет, что Станислав Асеев находится в заключении "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, 2 недели о нем ничего не было известно. Позже боевики "ДНР" признали его задержание и обвинили в шпионаже в пользу Украины.

17 августа 2018 г. телеканал "Россия 24" показал программу, в которой пленный журналист Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку.