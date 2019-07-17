В Конгрессе США требуют освободить из тюрьмы "ДНР" журналиста Радио Свобода Асеева
Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энджел в Twitter.
"Два года назад сотрудник RFERL (Радио Свободная Европа / Радио Свобода) Станислав Асеев был захвачен поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины. С тех пор ему было отказано во многих контактах с внешним миром. Он должен быть немедленно освобожден", - написал Энджел.
Радио Свобода пишет, что Станислав Асеев находится в заключении "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, 2 недели о нем ничего не было известно. Позже боевики "ДНР" признали его задержание и обвинили в шпионаже в пользу Украины.
17 августа 2018 г. телеканал "Россия 24" показал программу, в которой пленный журналист Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку.
Chairman @RepEliotEngel : "Two years ago, @RFERL contributor Stanislav Aseyev was captured by Russia-backed separatists in Eastern Ukraine. Since then he has been denied almost all communication with the outside world . He should be released at once. #JournalismIsNotACrime ."- House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) 16 июля 2019
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