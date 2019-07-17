В Харькове 20-летняя водитель влетела в агитационную палатку "Слуги народа", есть пострадавшие

17 июля, 2019, 08:48

20-летняя водитель "Nissan" не справилась с управлением, наехала на бордюрный камень и въехала в агитационную палатку

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Автомобиль проехал еще несколько метров и остановился возле жилого дома.

В результате ДТП пострадали женщина-агитатор, еще у двоих мужчин врачи зафиксировали ушибы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Харьковское издание 057 пишет, что это была палатка "Слуги народа".