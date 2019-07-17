В Харькове 20-летняя водитель влетела в агитационную палатку "Слуги народа", есть пострадавшие
17 июля, 2019, 08:48
20-летняя водитель "Nissan" не справилась с управлением, наехала на бордюрный камень и въехала в агитационную палатку
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
Автомобиль проехал еще несколько метров и остановился возле жилого дома.
В результате ДТП пострадали женщина-агитатор, еще у двоих мужчин врачи зафиксировали ушибы. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Харьковское издание 057 пишет, что это была палатка "Слуги народа".
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