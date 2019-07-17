В четверг ожидаются локальные дожди, порывистый ветер и более высокая температура, - синоптик
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.
Отмечается, что дожди с локальными грозами пройдут в северных областях, в отдельных районах Запада. А на остальной территории - Центр, Восток, Юг - будет сухо и солнечно.
Западный ветер может быть порывистым, до 11-13 м в секунду.
В столице в течение дня ожидается +21+23 градуса. В ближайшие дни в Киеве вероятен периодический дождь, локальные грозы.
Синоптик рассказала, что в пятницу, 19 июля, температура воздуха повысится до +23+25 градусов, а в выходные будет + 26 + 28 градусов.
"19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: везде предполагается + 25 + 29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях + 28 + 33 градуса", - добавила Диденко.
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