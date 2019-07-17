//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ четверг ожидаются локальные дожди, порывистый ветер и более высокая температура, - синоптик

В четверг ожидаются локальные дожди, порывистый ветер и более высокая температура, - синоптик


фото: vikna.if.ua
В четверг, 18 июля, температура воздуха достигнет днем +21+25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается уже +25+29 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дожди с локальными грозами пройдут в северных областях, в отдельных районах Запада. А на остальной территории - Центр, Восток, Юг - будет сухо и солнечно.

Западный ветер может быть порывистым, до 11-13 м в секунду.

В столице в течение дня ожидается +21+23 градуса. В ближайшие дни в Киеве вероятен периодический дождь, локальные грозы.

Синоптик рассказала, что в пятницу, 19 июля, температура воздуха повысится до +23+25 градусов, а в выходные будет + 26 + 28 градусов.

"19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: везде предполагается + 25 + 29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях + 28 + 33 градуса", - добавила Диденко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

больше новостей

17 июля, 2019 среда

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать