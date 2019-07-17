В четверг ожидаются локальные дожди, порывистый ветер и более высокая температура, - синоптик

17 июля, 2019, 13:05

В четверг, 18 июля, температура воздуха достигнет днем +21+25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается уже +25+29 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дожди с локальными грозами пройдут в северных областях, в отдельных районах Запада. А на остальной территории - Центр, Восток, Юг - будет сухо и солнечно.

Западный ветер может быть порывистым, до 11-13 м в секунду.

В столице в течение дня ожидается +21+23 градуса. В ближайшие дни в Киеве вероятен периодический дождь, локальные грозы.

Синоптик рассказала, что в пятницу, 19 июля, температура воздуха повысится до +23+25 градусов, а в выходные будет + 26 + 28 градусов.

"19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: везде предполагается + 25 + 29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях + 28 + 33 градуса", - добавила Диденко.