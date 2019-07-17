В Чернобыле будут перерабатывать радиоактивные отходы
Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.
За неделю эксплуатации было переработано 2755 килограммов радиоактивных материалов, говорится в сообщении.
"В процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и в результате путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения РАО", - говорится в сообщении.
После этого, пройдя контроль на соответствие стандартам захоронения, их захороняют в специальное хранилище.
По словам главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок-бочек объемом 200 литров в сутки.
Он подчеркнул, что если завод будет работать без перебоев, это будет составлять 10,5 ттысяч упаковок в год.
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