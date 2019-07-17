//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Чернобыле будут перерабатывать радиоактивные отходы

В Чернобыле будут перерабатывать радиоактивные отходы

На Чернобыльской АЭС возобновил работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО)

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

За неделю эксплуатации было переработано 2755 килограммов радиоактивных материалов, говорится в сообщении.

"В процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и в результате путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения РАО", - говорится в сообщении.

После этого, пройдя контроль на соответствие стандартам захоронения, их захороняют в специальное хранилище.

По словам главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок-бочек объемом 200 литров в сутки.

Он подчеркнул, что если завод будет работать без перебоев, это будет составлять 10,5  ттысяч упаковок в год.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

больше новостей

17 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать