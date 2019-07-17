Уже не первый: Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров Bloomberg
Впервые за семилетнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index Билл Гейтс оказался на третьем месте.
На первой строчке с состоянием в $125 млрд - основатель Amazon Джефф Безос. На второе место поднялся французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в $108 млрд.
Билл Гейтс с $107 млрд оказался на третьей позиции.
Bloomberg уточняет, что Гейтс оставался бы самым богатым человеком в мире, если бы не его благотворительная деятельность. Гейтс пожертвовал более $35 млрд в фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Единственный представитель Украины в рейтинге - Ринат Ахметов. С состоянием в $6,16 млрд он занимает 292-ю строчку.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 самых богатых людей мира.
- Напомним, в июне французский предприниматель Бернар Арно стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило $100 млрд.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко