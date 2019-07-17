Уже не первый: Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров Bloomberg

17 июля, 2019, 12:47

Основатель Microsoft Билл Гейтс оказался на третьей строчке, уступив Джеффу Безосу и Бернару Арно

Впервые за семилетнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index Билл Гейтс оказался на третьем месте.

На первой строчке с состоянием в $125 млрд - основатель Amazon Джефф Безос. На второе место поднялся французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в $108 млрд.

Билл Гейтс с $107 млрд оказался на третьей позиции.

Bloomberg уточняет, что Гейтс оставался бы самым богатым человеком в мире, если бы не его благотворительная деятельность. Гейтс пожертвовал более $35 млрд в фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Единственный представитель Украины в рейтинге - Ринат Ахметов. С состоянием в $6,16 млрд он занимает 292-ю строчку.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 самых богатых людей мира.