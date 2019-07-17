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Espreso.tvОбществоУкраинская синица попала в National Geographic

Украинская синица попала в National Geographic

Снимок украинского фотографа Игоря Червоненко опубликовало издание National Geographic среди 12 лучших фото прошлой недели

Об этом Игорь Червоненко сообщил в заметке на Facebook.

"Редакция NatGeo разместила мое фото в своем блоге, как лучший фотоснимок прошлой недели!", - говорится в сообщении.

Киевский фотограф 23 мая сделал снимок птички синицы усатой.

"Усатая синица шпионит за фотографом. Сфотографировано на озере Вырлица, Киев, Украина", - написали под снимком.

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  • Заметим, что усатая синица - это небольшая, чуть меньше воробья птица. В Украине птица распространена в долине Днепра и в плавнях рек степной зоны. Держится зарослей тростника, реже прибрежных зарослей ивы.
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