Украинская синица попала в National Geographic

17 июля, 2019, 21:37

Снимок украинского фотографа Игоря Червоненко опубликовало издание National Geographic среди 12 лучших фото прошлой недели

Об этом Игорь Червоненко сообщил в заметке на Facebook.

"Редакция NatGeo разместила мое фото в своем блоге, как лучший фотоснимок прошлой недели!", - говорится в сообщении.

Киевский фотограф 23 мая сделал снимок птички синицы усатой.

"Усатая синица шпионит за фотографом. Сфотографировано на озере Вырлица, Киев, Украина", - написали под снимком.