Украинская синица попала в National Geographic
17 июля, 2019, 21:37
Снимок украинского фотографа Игоря Червоненко опубликовало издание National Geographic среди 12 лучших фото прошлой недели
Об этом Игорь Червоненко сообщил в заметке на Facebook.
"Редакция NatGeo разместила мое фото в своем блоге, как лучший фотоснимок прошлой недели!", - говорится в сообщении.
Киевский фотограф 23 мая сделал снимок птички синицы усатой.
"Усатая синица шпионит за фотографом. Сфотографировано на озере Вырлица, Киев, Украина", - написали под снимком.
- Заметим, что усатая синица - это небольшая, чуть меньше воробья птица. В Украине птица распространена в долине Днепра и в плавнях рек степной зоны. Держится зарослей тростника, реже прибрежных зарослей ивы.
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