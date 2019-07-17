Украина победила Бразилию и вышла в финал ЧМ по футболу среди паралимпийцев

17 июля, 2019, 13:41

Сборная Украины среди игроков с поражениями опорно-двигательного аппарата одолела Бразилию и сыграет с россиянами в финале чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает УАФ .

Украинцам осталось сделать последний шаг к победе на чемпионате мира среди игроков с поражениями опорно-двигательного аппарата, с 6-го по 19 июля принимает испанская Севилья. В полуфинальном поединке украинцы уверенно обыграли сборную Бразилии - 3: 0. В составе украинской команды дублем отметился Виталий Романчук, еще один гол забил Иван Доненко. В предыдущих четырех матчах турнира украинцы победили с общим счетом 24: 0.

Теперь украинских паралимпийцев ждет финальный поединок против России, который состоится в пятницу, 19 июля. В матче за третье место в тот же день встретятся Англия и Бразилия.

Украинская сборная среди игроков с поражениями опорно-двигательного аппарата неизменно возвращалась с медалями из десяти последних мировых форумов. В том числе, «сине-желтые» являются победителями пяти мундиалей (2001, 2003, 2009 2013, 2017) и действующими чемпионами.