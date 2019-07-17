У Зеленского создадут Совет по вопросам свободы слова

17 июля, 2019, 15:14

Офис президента Украины создаст Совет по вопросам свободы слова при главе государства

Об этом заявил заместитель руководителя ОПГ Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба президента.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказал Тимошенко.

Предполагается, что в состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. Редакции могут прислать имя и фамилию своего представителя с указанием места работы и должности в адрес svoboda_slova@apu.gov.ua.

Новый орган будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры, а также способствовать защите права журналистов на профессию. Для этого в Совет войдут представители силовых ведомств и медиаюристы.

Кроме того, аналогичные советы с участием представителей региональных СМИ предложено создать создать при каждом главе ОГА.