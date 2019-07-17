Туалет и душ - в каждой палате: в правительстве предлагают сделать норму обязательной для всех больниц
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
"Предложение пока такое - чтобы туалет и душевая были в каждой палате. В некоторых обычных больницах и в большинстве частных есть такие палаты. Мы же хотим сделать эту норму обязательной для всех", - написал чиновник.
По его словам, министерство решило полностью обновить устаревшие нормы по проектированию медучреждений, потому что в тех условиях, которые есть в украинских больницах сейчас, трудно поправляться.
"Ужасного серо-зелено-синего цвета стены, туалетные комнаты в коридоре на все отделение, обычно в неудовлетворительном состоянии - такая, к сожалению, пока реальность многих украинских больниц. Конечно, в таких условиях не будет лучше выздоравливаться. И этот совок крайне надо менять , повышать условия для предоставления услуг ", - отметил Парцхаладзе.
Он добавил, что важно также сделать новые туалеты и душевые комнаты доступными для маломобильных групп населения - людей с инвалидностью, пациентов с послеоперационным состоянием здоровья, беременных женщин и тому подобное.
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