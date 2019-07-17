Трехсторонняя группа договорилась о перемирии на Донбассе с 21 июля
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.
"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения приверженности режиму прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочном прекращению огня с 21 июля", - написала она.
По ее словам, участники переговоров повторно заявили о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей.
Олифер отметила, что участники ТКГ также договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется со сноса сооружения ОРДЛО на мосту в Станице Луганской, а также будут убраны символы квазигруппировок.
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