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Espreso.tvМирТрамп заявил о прекращении продажи Турции истребителей F-35 из-за С-400

Трамп заявил о прекращении продажи Турции истребителей F-35 из-за С-400


фото: REUTERS
Президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35

Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400, сообщает Reuters.

"Они попали в жесткую ситуацию, также как и США... Посмотрим, что будет дальше. Но это нечестно", - заявил Трамп.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 завершатся в апреле 2020 года.

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