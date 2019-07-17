Трамп заявил о прекращении продажи Турции истребителей F-35 из-за С-400

17 июля, 2019, 14:48

Президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35

Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400, сообщает Reuters.

"Они попали в жесткую ситуацию, также как и США... Посмотрим, что будет дальше. Но это нечестно", - заявил Трамп.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 завершатся в апреле 2020 года.