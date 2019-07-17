США обеспокоены развертыванием нестратегического ядерного оружия России - Госдеп

17 июля, 2019, 22:45

Делегация США выразила России обеспокоенность в связи с неконтролируемым процессом развертывания нестратегического ядерного оружия вопреки достигнутым ранее договоренностям

Как сообщили в Госдепартаменте США, таков один из итогов переговоров в Женеве на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств США и России, передает Укринформ.

"Диалог по вопросам стратегической безопасности стал очередным мероприятием в серии встреч, проведенных Соединенными Штатами с российскими чиновниками в развитие переговоров госсекретаря Помпео и министра иностранных дел Лаврова", уточнили в американском ведомстве.

Темы нынешней дискуссии касались уменьшения недоразумений и неправильного восприятия ряда ключевых вопросов безопасности. При этом указывается, что американская делегация сосредоточила внимание на Стратегии национальной безопасности США, Национальной оборонной стратегии, Обзоре конфигурации ядерных сил, Обзоре противоракетной обороны.

"Делегация США четко заявила приверженность эффективному контролю над вооружениями, а также полном и контролируемом выполнению договоров. Делегация США также подчеркнула беспокойство по поводу развития и развертывания нестратегического ядерного оружия в России", отметили в Госдепе.

Американскую делегацию возглавили заместители госсекретаря США Джон Салливан и Андреа Томпсон. Российскую сторону представил заместитель главы МИД Сергей Рябков.