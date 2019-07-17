Спонсор "руской весны" борется за депутатское кресло в новом парламенте

17 июля, 2019, 11:35

Игорь Рыбак, экс-помощник и ставленник народного депутата Игоря Шкири, представителя Партии "Видродження", экс-зять обвиняемого в сепаратизме бывшего мэра Торецка Владимира Слепцова, бизнесмен и спонсор незаконных бандформирований, сейчас ведет свою проукраинскую кампанию, чтобы попасть в ряды народных депутатов новой Верховной Рады

Ящик Пандоры

Пророссийские настроения, призывы к нарушению территориальной целостности Украины и слова благодарности бизнесменам, которые финансировали незаконные бандформирования. Казалось, эти непростые времена полного произвола Украина должна давно пережить, впрочем реальность показывает другое. Досрочные парламентские выборы проходят в сжатые сроки, открыли так называемый ящик Пандоры, из которого "вылезли" предатели и коллаборационисты. И самое горячее сейчас в прифронтовой зоне. Территория, которая в свое время полностью контролировалась беглым президентом Виктором Януковичем, до сих пор демонстрирует свои политические предпочтения, - убежден политолог Владимир Фесенко.

Всего в Донецкой и Луганской областях более 4 млн избирателей, причем некоторые округа имеют немного избирательных участков, ведь часть из них - оккупированы. Борьба на маленьких территориях с небольшим количеством избирателей создает плоскость для нечестных манипуляций, - говорит аналитик общественной сети Опора Александр Клюжев. Ведь здесь подкупить граждан и повлиять на результат значительно легче. Есть подозрения, что в день голосования людей за определенное вознаграждение будут привозить на участки с неподконтрольных территорий, изменив место голосования без изменения фактического проживания. Кроме этого, эксперты рассказывают о подкупе избирателей, который фиксируют на этапе предвыборной агитации.

Цена голоса в прифронтовой зоне

Во время проведения президентских выборов значительная часть правонарушений и фальсификаций пришлась именно на прифронтовую зону. Правоохранительные органы открыли ряд уголовных производств по факту незаконного использования избирательного бюллетеня, выделив при этом такие населенные пункты, как Авдеевка и Торецк. Там одни и те же люди голосовали по несколько раз, более того, бросали в избирательный ящике так называемые "матрешки", бюллетени внутрь которых вложено еще несколько с галочкой за "нужного" кандидата.

Сейчас на выборах в Верховную Раду 52-й округ представлен 17 кандидатами, 8 из которых баллотируются от партий, остальные 9 - путем самовыдвижения. Местные говорят: уже сейчас большинство претендентов на депутатское кресло ведут "грязную" кампанию. Многие кандидаты приехали за победой и пытаются задействовать все технологии, в том числе и подкуп избирателей, - рассказывает координатор региональной сети движения "Сильные общины" Андрей Грудкин.

В правоохранительные органы поступают обращения от граждан и кандидатов - соперников по поводу фальсификаций выборов. В частности, голос избирателя по информации правоохранителей оценивают в 1200 грн, а 5000 грн готовы дать в качестве вознаграждения членам избирательных участков, за фальсификацию выборов в пользу соответствующего кандидата.

200 гривень от Яковенко

Нам удалось получить документ о регистрации заявления правоохранительными органами по поводу совершения уголовного преступления, что свидетельствует о кампании по скупке голосов кандидатом в народные депутаты Евгением Яковенко. За галочку рядом с его фамилией якобы платили 200 грн.

Сайт ЦИК сообщает, что он является директором ООО ТПК "АЛЬКОН". Предприятие имеет аннулированное в 2010 году свидетельство плательщика НДС. Чаще всего отмена такой регистрации плательщика происходит в том случае, если общее количество учтенных товаров или услуг за последние 12 месяцев была меньше миллиона, или предприниматель переходит на упрощенную систему уплаты единого налога. Оба случая свидетельствуют о том, что бизнес приносит минимальные прибыли. Впрочем, это не мешает Евгению Яковенко покупать себе дорогие машины. Из собственных источников нам стало известно, что 21 июня 2017 г. господин Яковенко стал владельцем автомобиля LEXUS LX 450 2017 выпуска. Стоимость такого автомобиля составляет более 100 тыс. долл. Сам Евгений Геннадиевич все упреки по поводу подкупа избирателей опровергает, говорит что не имеет к этому отношения, а его предвыборная агитация проходит прозрачно.

Законы неписаны

Немало вопросов возникает и к еще одному кандидату и нынешнему руководителю военно-гражданской администрации города Торецка Ярославу Руденко. Местные подозревают его в причастности к организации незаконных митингов, в частности волонтер Владимир Елец рассказывает о проведении несанкционированных митингов с участием военнослужащих, и якобы курировал этот процесс именно Ярослав Руденко.

Кроме этого, Ярослав Руденко, находясь в предвыборном отпуске, подписал распоряжение о внесении изменений в перечень мест для размещения предвыборной агитации. Такой документ был обнародован на сайте администрации.

Украинофобы собираются в украинский парламент

В перечне сомнительных кандидатов на кресло в парламенте есть и так называемый спонсор "Русской весны" - Игорь Рыбак, депутат Торецкого городского совета. Его называют помощником и ставленником народного депутата Игоря Шкири, представителя группы "Партия "Видродження", которого долгое время избирали в Верховную Раду Украины от 52-го округа. Более того, Игорь Рыбак - экс-зять обвиняемого в сепаратизме бывшего мэра Торецка Владимира Слепцова. В 2016 году Слепцов стал одним из немногих, задержанных и обвиняемых в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины.

На видео видно, как Игорь Рыбак, который сейчас баллотируется в Верховную Раду как самовыдвиженец, поднимает руку за проведение референдума. Мало того, именно его следует благодарить за поддержку и финансирование городского штаба "ДНР" в 2014 году.

Несмотря на факты и видеодоказательства, которые свидетельствуют о сепаратистских настроениях Рыбака, он свое участие в акциях, направленных на нарушение территориальной целостности Украины, не признает. Более того, уверяет, что участия в них не принимал и сам референдум не поддерживал.

Кроме политической деятельности Игорь Рыбак является довольно успешным бизнесменом. Согласно декларации, он является владельцем ОАО "Торецкий хлебокомбинат", имеет 17 земельных участков, 12 магазинов, торговые комплексы, оптовые базы, кинотеатры и развлекательные центры. По словам лидера общественной инициативы "Правое дело" Дмитрия Снегирева, эти достижения Рыбак получил в собственность почти за бесценок благодаря клановым связям власти.

Сомнительное прошлое

Дмитрий Снегирев рассказывает: Игорь Рыбак привлекался к уголовной ответственности за продажу контрафактного алкоголя в его торговых точках. Во время обысков правоохранители изъяли около 2 тысяч бутылок суррогата с поддельными акцизными марками и около 200 тысяч гривен. В частности эксперт отмечает о своеобразном трафике суррогата, который производится в Донецке на территории завода "Олимп" и незаконным путем пересекает линию разграничения и реализуется на территории Украины. Деньги в дальнейшем якоы идут на финансирование незаконных вооруженных формирований.

В 2016 году он стал известным на всю страну из-за попытки подкупа работников СБУ в размере 20-и тысяч долларов. Он принес деньги сотрудникам спецслужбы, чтобы те помогли в закрытии уголовного производства в отношении контрафактного алкоголя, но при передаче денег СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали его.

Который раз "сошло с рук"

Несмотря на все "заслуги" Игорь Рыбак так и не был задержан, а наказания за содеянное ему удалось избежать. Теперь он баллотируется в народные депутаты. Юрист Ростислав Кравец говорит: все это - недоработка правоохранительных органов, которые должны уделять больше внимания прифронтовым территориям.

Сейчас избирательные кампании кандидатов, претендующих на места в парламенте, в активной фазе, поэтому остается только надеяться, что правоохранители сконцентрируют свое внимание на потенциально проблемных округах. А избиратели проявят свое сознание и не допустят к власти украинофобов и колаборантов.