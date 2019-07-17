Санкции против РФ и непризнание аннексии Крыма: Сенат США принял резолюцию по 5-й годовщине Революции Достоинства
Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
Авторами резолюции выступили более 20 сенаторов от Республиканской и Демократической партий.
В ней отмечается, что США приветствуют Украину с достигнутым прогрессом, с проведением демократических президентских выборов и ожидают такие же свободные парламентские выборы.
Также говорится, что США продолжают поддерживать Украину в защите территориальной целостности и не признают незаконной аннексии Крыма.
В резолюции также предусматривается осуждение агрессии РФ против Украины и ее выпады в Керченском проливе с захватом в плен украинских моряков и их судов.
США выразили поддержку украинским заключенным и называют газопровод "Северный поток-2" значительной угрозой безопасности Европы.
Соединенные Штаты призвали своих союзников сохранять жесткие санкции против РФ, пока она не выполнит своих международных обязательств.
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