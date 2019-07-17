Шевченко - самурай: в Украине снимают фантастический вестерн о выдающемся украинце

17 июля, 2019, 15:15

В Украине продолжаются съемки приключенческого фильма "Шевченко: первый самурай" с элементами фантастики и вестерна

Об этом сообщает " Правительственный портал".

Несколько лет назад правительство ввело инициативу поддержки развития украинского кино. Благодаря этой инициативе в Украине снимается все больше качественных фильмов.

Один из них - "Шевченко: первый самурай". Лента содержит элементы фантастики и вестерна. "Это необычный взгляд на фигуру Тараса Шевченко, который, кроме пера, владеет восточными единоборствами", - отмечается в сообщении.

Общий бюджет картины - 24,5 млн грн, из них 19,6 млн грн выделило правительство.

"В Украине развивается целая индустрия кинопроизводства. Появляется большая когорта талантливых актеров, режиссеров, монтажеров, сценаристов. Мы идем по пути создания качественных конкурентных условий. Уже отсняты 76 украинских фильмов, 72 - в работе. Главное, что украинцы начинают ходить в кинотеатры на украинское кино, которое демонстрирует высокое качество", - сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что правительство подготовило предложения по совершенствованию украинских законов для большей поддержки киноиндустрии.

"Мы сделаем все, чтобы эти законы были приняты. Тогда у нас будут снимать кино не только украинские мастера, но и известные мировые компании. Главное, мы знаем, как это сделать", - подчеркнул глава правительства.