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Espreso.tvОбществоСериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Emmy"

Сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Emmy"

Сериал "Чернобыль" (производства американского канала HBO) вошел в тройку лидеров по количеству номинаций

Об этом говорится на сайте конкурса, пишет ЛИГА.

В номинации лучший мини-сериал представлены "Чернобыль", "Фессо/Вердон", "Побег из тюрьмы Даннемора", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

Также сообщается, что сериал "Игра престолов" претендует на премию в 32 номинациях, что является рекордом.

Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда сериал "Полиция Нью-Йорка" получил 27 номинаций.

Победители станут известны 22 сентября, в этот день состоится 71-я церемония вручения премии "Emmy Awards 2019".

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