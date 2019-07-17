Сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Emmy"
17 июля, 2019, 09:53
Сериал "Чернобыль" (производства американского канала HBO) вошел в тройку лидеров по количеству номинаций
Об этом говорится на сайте конкурса, пишет ЛИГА.
В номинации лучший мини-сериал представлены "Чернобыль", "Фессо/Вердон", "Побег из тюрьмы Даннемора", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".
Также сообщается, что сериал "Игра престолов" претендует на премию в 32 номинациях, что является рекордом.
Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда сериал "Полиция Нью-Йорка" получил 27 номинаций.
Победители станут известны 22 сентября, в этот день состоится 71-я церемония вручения премии "Emmy Awards 2019".
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