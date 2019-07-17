Счетная палата требует допуск к документам "Нафтогаза"

17 июля, 2019, 18:37

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил о недопуске контрольной группы членов ведомства к аудиту оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз"

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Счетная палата требует от правительства обеспечить надлежащий допуск к "Нафтогазу", "Укртрансгазу" и ряду других объектов для проведения аудита эффективности управления объектами государственной собственности в нефтегазовом комплексе.

Пацкан подчеркнул, что решение о проведении соответствующего аудита было принято Счетной палатой в начале июля. В частности, в рамках проведения аудита должны быть проверены семь объектов. Среди них "Укртрансгаз", осуществляющий деятельность по транспортировке и хранению газа, для чего управляет и пользуется государственным имуществом, отдельно магистральными трубопроводами.

В то же время, подчеркнул Валерий Пацкан, в понедельник, 15 июля, контрольная группа Счетной палаты во главе с членом Счетной палаты Игорем Яремчуком, официально предварительно сообщив о своем визите, прибыла на указанный объект, но к проведению аудита допущена не была.

Рядовые сотрудники "Укртрансгаза" заявили, что руководство на рабочем месте отсутствует и без его указания аудиторов не допустят. Руководитель "Укртрансгаза" в телефонном разговоре с членом Счетной палаты сообщил об отсутствии оснований для проведения аудита, нежелании предоставлять необходимые документы и допускать в помещение. При этом ни руководитель, ни должностные лица "Укртрансгаза" надлежащих правовых оснований для отказа в аудите не предоставили.

Контрольная группа вызвала представителей правоохранительных органов для фиксации факта препятствования деятельности, что является преступлением против авторитета государственной власти. Сейчас полицией открытое уголовное производство по данному факту.

"Следующий выход будет непосредственно в "Нафтогаз". Поэтому я обращаюсь с требованием к главе правительства и правоохранителям способствовать тому, чтобы Счетной палате не препятствовали. Дальше так ситуация не может продолжаться и правительство должно в это вмешаться", - сказал Валерий Пацкан.