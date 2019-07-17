Российские оккупанты шесть раз нарушили режим перемирия на Донбассе
17 июля, 2019, 20:50
С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил.
Вследствие вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано. Потери противника уточняются.
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