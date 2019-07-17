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Espreso.tvВойна с РФРоссийские оккупанты шесть раз нарушили режим перемирия на Донбассе

Российские оккупанты шесть раз нарушили режим перемирия на Донбассе

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано. Потери противника уточняются.

 

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