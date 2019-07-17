Российского неонациста, который издевался над мексиканцами, приговорили к 37,5 года тюрьмы
17 июля, 2019, 13:31
Российского неонациста Алексея Макеева, который убил жителя Мексики и известен многочисленными провокациями, приговорили к 37,5 года тюрьмы
Об этом сообщает прокуратура штата Кинтана-Роо.
Помимо тюремного срока, россиянин должен выплатить штраф, размер которого составляет примерно 22 тыс. долларов.
Напомним, в 2017 году в мексиканском Канкуне неонацист из РФ Алексей Макеев ранил ножом одного из местных жителей, которые пришли к нему из-за угроз и оскорблений в интернете, после чего разъяренная толпа его чуть ли не линчевала.
Спасли россиянина от расправы полицейские, которые вмешались в ситуацию.
Раненый мексиканец позже скончался.
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