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Espreso.tvМирРоссийского неонациста, который издевался над мексиканцами, приговорили к 37,5 года тюрьмы

Российского неонациста, который издевался над мексиканцами, приговорили к 37,5 года тюрьмы


фото: varlamov.ru
Российского неонациста Алексея Макеева, который убил жителя Мексики и известен многочисленными провокациями, приговорили к 37,5 года тюрьмы

Об этом сообщает прокуратура штата Кинтана-Роо.

Помимо тюремного срока, россиянин должен выплатить штраф, размер которого составляет примерно 22 тыс. долларов.

Напомним, в 2017 году в мексиканском Канкуне неонацист из РФ Алексей Макеев ранил ножом одного из местных жителей, которые пришли к нему из-за угроз и оскорблений в интернете, после чего разъяренная толпа его чуть ли не линчевала.

Спасли россиянина от расправы полицейские, которые вмешались в ситуацию.

Раненый мексиканец позже скончался.

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