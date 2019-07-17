"Я сын вы знаете кого", - Зеленский рассказал, как его сын называет себя

17 июля, 2019, 21:19

Жена Владимира Зеленского волнуется о ходе его работы на посту президента

Видео с выступлением Зеленского обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Он рассказал, как жена и дети относятся к его президентской работы.

"Первая леди очень волнуется, она очень щепетильная, ко всему очень серьезно относится и поэтому очень волнуется. Она молодец, а дочь привыкла уже. Сначала тоже очень волновалась, а сын в целом рад. Он называет себя сыном президента. Мы ему сказали, что говорить такого людям нельзя. Поэтому он говорит: "Я сын вы знаете кого", - сказал Зеленский.