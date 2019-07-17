"Вы хотите помочь или построить всех?": Директор аэропорта в Николаеве поспорил с Зеленским

17 июля, 2019, 16:58

Во время рабочей поездки в Николаев президент устроил перепалку с директором местного аэропорта Федором Барной

Соответствующее видео обнародовали "НикВести".

Президента заинтересовала ситуация с Николаевским аэропортом, который является международным. Здесь сделали ремонт в конце 2018 года, и уже в декабре из отремонтированного аэропорта вылетел первый самолет. Правда, до конца сооружение так и не доделали. Кроме того, после сильного ливня в Николаеве, в начале июня, в здании аэропорта протекла крыша.

К тому же, прежнее руководство Николаевского аэропорта подозревают в коррупции. В частности, по одной из версий следствия предыдущий директор аэропорта "Николаев" Владислав Волошин застрелился после того, как на него начало давить руководство Николаевской областной государственной администрации, требуя подписать акты незаконно выполненных ремонтных работ.

Следовательно, действующий директор аэропорта Федор Барна попросил президента помочь и посодействовать в решении проблем.

"Вы хотите помочь, или нас построить здесь всех?" - спросил Барна.

На это президент возмутился. "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!" - ответил Зеленский.

Барна попытался извиниться и остановить президента, но положительного результата это не имело.

"Простите, я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы здесь был аэропорт?" - заметил руководитель аэропорта.

В конце концов Зеленский пообещал помочь аэропорту, в частности дать ему дополнительный самолет и диспетчеров. Однако, по словам Барны, если будут средства, к концу сезона они смогут достроить аэропорт. Он добавил, что в этом году аэродрому нужно 150 млн грн, а в следующем - 450 млн грн.

Начало перепалки на видео - 1:25:30.

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