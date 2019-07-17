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Espreso.tvОбщество"Правоохранители защищают фармакологическую мафию": Супрун о подозрении директору экспертного центра МЗ

"Правоохранители защищают фармакологическую мафию": Супрун о подозрении директору экспертного центра МЗ

Директору Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Татьяне Думенко сообщили о подозрении из-за того, что она помешала коррупционным схемам и фармацевтической мафии

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила во время брифинга, передает Еспресо.TV

Отмечается, что ГЭЦ с 2008 года арендовал помещение в компании, которая постоянно повышала цену за аренду. Однако, по словам Супрун, у ГЭЦ 10 лет было новое помещение, но не мог туда переехать из-за таких проблем, как невозможность подключить свет или воду.

Думенко разорвала контракт с арендодателем, так как решила перевезти учреждение в новое помещение. Тогда арендодатель подал на нее судебный иск и обязал уплатить 1,5 млн грн штрафа.

"И именно за эти расходы на Татьяну теперь вешают "халатность". То есть ГПУ, ГБР и СБУ преследуют принципиальную руководительницу государственного предприятия за то, что она спасла заведение от шантажистов и сэкономила миллионы гривень для бюджета", - рассказала Супрун.

Она добавила, что Думенко на своей должности также ввела упрощенную процедуру регистрации препаратов, лекарств, которые уже зарегистрированы в Европе, Канаде и США. Эта процедура помогла остановить коррупцию на регистрации.

Сообщается, что аналогичная ситуация с реестром инсулинозависимых пациентов, где были фиктивные пациенты, на которых государство ежегодно выделяло 500 млн грн.

"Правоохранители защищают тех, кто зарабатывает на лекарствах и фармакомафии. Подозрение политически мотивированным. Не на тех напали. Мы будем отстаивать работу госпожи Татьяны", - подытожила руководитель МОЗ.

 

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