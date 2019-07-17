"Почему вы к людям относитесь, как к скотам?": Зеленский приказал главе Николаевской ОГА уволиться

17 июля, 2019, 14:00

Президент Украины приказал и.о. главы Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление на увольнение

Об этом Зеленский заявил во время ознакомления с условиями функционирования Николаевского международного аэропорта, передает сайт президента.

Зеленский отметил, что с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов. По его словам, это касается эффективности использования средств. Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы (судебные дела по фирме-подрядчику).

Руководитель аэропорта рассказал, что последними были чартерные полеты в июле, а регулярные рейсы не летают, в частности из-за нехватки диспетчеров.

"Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни к чему и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? ... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты", - обратился к николаевским чиновникам Зеленский.