"Почему вы к людям относитесь, как к скотам?": Зеленский приказал главе Николаевской ОГА уволиться
Об этом Зеленский заявил во время ознакомления с условиями функционирования Николаевского международного аэропорта, передает сайт президента.
Зеленский отметил, что с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов. По его словам, это касается эффективности использования средств. Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы (судебные дела по фирме-подрядчику).
Руководитель аэропорта рассказал, что последними были чартерные полеты в июле, а регулярные рейсы не летают, в частности из-за нехватки диспетчеров.
"Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни к чему и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? ... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты", - обратился к николаевским чиновникам Зеленский.
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