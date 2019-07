"Еспресо. Выбор читателей 2019". Литература для взрослых

17 июля, 2019, 19:05

Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" представил оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

В течение первого этапа работы книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" было получено 145 заявок от 38 издательств Украины. Оргкомитет проверил на соответствие требованиям все издания, присланные издательствами. После этого были сформированы длинные списки книг для конкурса в двух номинациях: "Литература для взрослых" и "Литература для детей".

Ко второму этапу в длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" попали 67 изданий 21-го издательства.

Первая часть списка:

"Страна за Збручем", Александр Бойченко

(Издательство "Издательство 21")

Почему "Страна за Збручем"? Потому что новеллистические эссе и эссеистические новеллы, из которых этот сборник состоит, в течение двух последних лет планомерно - то есть сразу с мнением о предстоящей книжной композиции - писались для сайта zbruc.eu и журнала "Країна". За остальные потенциальные читательские ассоциации, коннотации и аберрации автор ответственности не несет.





"The Ukraine", Артем Чапай

(Издательство "Издательство 21")

В тексте "The Ukraine" умышленно нарушена граница между художественным и документальным: одни его части буквально воспроизводят реальность, другие являются плодом воображения. Каждый ли читатель поймет, какие из них какие? И имеет ли это значение? В конце концов, художественное произведение бывает правдоподобнее абсурдной действительности. Фрагменты "The Ukraine" связаны косвенно, как в пазле, - а в их совокупности рельефно всплывают очертания Украины начала двадцать первого века. Или the Украины, как иронизируют герои.





"Амнистия для хакера", Алексей Волков

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Что самое главное для человека, который неожиданно предстает перед последней чертой? Провести остаток дней в свое удовольствие? Отомстить врагу? Отважиться на громкий поступок? Найти путь к Богу? Может, попробовать настоящей любви? Именно на этот вопрос приходится отвечать герою романа Алексея Волкова "Амнистия для Хакера", который, завоевав в 2006 году Гран-при "Коронации слова", получил несколько переизданий и стал настоящей классикой украинского детектива. Образы героев книги близки читателю, ведь это обычные люди. А тема вечной борьбы добра и зла на этот раз разворачивается на детективном сюжете настолько запутанном, что даже настоящему гурману этого жанра не под силу предсказать развязку.

"День отбытия", Алексей Волков

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Сергей, студент политеха, сочетает в себе два неординарных увлечения.

Это борьба самбо и исследования карстовых пещер. Именно благодаря им юноша попадает в передрягу, из которой выйти невредимым, кажется, невозможно. Тем более, когда судьба в такой момент неожиданно дарит женщину, ради которой готов на все, а в подземном царстве, на рубеже двух тысячелетий, начинают происходить вещи, которые нормальному человеку даже трудно представить...

В привычном для себя стиле известный писатель-детективист Алексей Волков от начала до конца романа выдерживает высокое напряжение сюжета, а развязку трудно предсказать до последних страниц.

"Копия", Виктор Янкевич

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Преступление и наказание, а не откупной грех и искупление, родители и дети, любовь и похоть... Векторы этой книги разнообразны, сюжет увлекателен и динамичен. А жизнь сплетает в единый клубок настоящее и прошлое... Не смотри в зеркало на ночь, потому что потустороннее охотится на твою душу. Но есть еще любовь, которая спасает, потому что брат не отрекается от брата!

"Победитель получит все", Алексей Волков

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Насколько большой движущей силой может быть любовь? Как добиться взаимности? Реально ли ради сильного чувства из обычного человека превратиться в эстрадную звезду, опасного авантюриста, просто крутого парня, словом, стать победителем? Ответы на эти вопросы дает признанный мастер детектива, боевика и мелодрамы Алексей Волков в новом захватывающем романе "Победитель получит все". Листая страницы этой книги, вы с головой погрузитесь во впечатляющий мир автогонок, современной поп-музыки, ожесточенных поединков и, конечно же, всепоглощающей любви. Тот, кто сумеет вместе с героем преодолеть непростую дистанцию, в конце узнает, действительно ли победители получают все...

"Пернач полковника Вухналя", Борис Крамер

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Сгорела хата кузнеца Бориса Цыганчука. Пожарные обнаруживают в ней обгоревший труп. Оказывается, что это не кузнец, а кто-то другой. Майор полиции Артем Нагорняк, который берется за расследование, устанавливает, что Борис Цыганчук по приглашению профессора Вознесенского поехал на выставку собственных работ в Париж. Кто же тогда сгорел в его доме? И почему профессор Вознесенский скрывает свое истинное лицо?..

"Тайный родник" Андрей Кокотюха

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Ранняя осень 1981 года. На Тернопольщине один за другим умирают партийные и комсомольские деятели. Причина смерти - выпили родниковой воды. И не простой: у села, где находят тела, есть родник Святой Варвары. Местная легенда гласит, что вода в нем волшебная. Людям с чистым сердцем продлевает жизнь, а злодеев убивает. Мистика - или кто-то неизвестный объявил власти свою тайную войну? Какую тайну скрывает густой лес, где бьет тайный родник? Расследовать странное дело поручено киевском сыщику Игорю Князевичу. Так он оказывается в загадочном, отрезанном от крупных городов селе Гайворон, где люди живут по своим законам и таких, как он, ох, как не любят... "Тайный родник" - детектив в стиле ретро, сюжет которого замешан на украинской готике. А еще - исторический роман, который переносит читателя в не ахти уж какое далекое прошлое. Кто помнит те времена, вспомнит, как на их глазах рушилась советская империя. Те, кто этих времен не застал, поймут, почему она развалилась.

"Стена", "Осенние иллюзии", Сергей Ухачевский

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Драки и пьянки, стрельба и кражи, шантажи и угрозы - вот та калейдоскопическая атмосфера, в которой живут и борются герои детективных повестей "Стена" и "Осенние иллюзии", события которых разворачиваются в конце 80-х годов прошлого века, после распада Советского Союза.

"Мой дед танцевал лучше всех", Катерина Бабкина

(Издательский дом "Амбар")

"Мой дед танцевал лучше всех" - серия рассказов, складывающихся в единую историю пяти семей, дети из которых знакомятся в школе первого сентября в первый год независимости Украины и остаются друзьями на всю жизнь. С двадцатых годов в Харькове и уничтожение театра Леся Курбаса, через Голодомор, Вторую мировую, девяностые и несколько волн эмиграции до войны на Донбассе.

Эта книга в первую очередь о принятии прошлого. О том, как события и обстоятельства влияют на нас независимо от того, знаем ли мы о них. О преемственности и связи поколений, желании любви и принятия, одиночество как следствие или как причина. О потерях - осмысленных или неосмысленых, оправданных ли бессмысленных. И, главное, о том, что даже одиноким, отвергнутым, изломанным тоже можно выжить и жить, потому что, несмотря на все, всегда остается возможность наконец стать счастливым.

"Дороги камены", Неля Шейко-Медведева

(Издательский дом "Амбар")

"Дороги камены" - первая книга в современной украинской литературе, написанная как украинскии литературныи языком, так и живой лемковской говиркой. Это жизнеописание в поэзии и прозе нескольких поколений людей, которые потеряли свою родину, но сохранили свою самобытность, семейную память и бытовую культуру.

"Такой бешеный год", Сергей Ухачевський

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Эта книга - рассказ о таких вечных и человеческие чувства, как дружба, любовь, честь, справедливость. События разворачиваются в Украине и за рубежом в 2013 году. Молодые люди, которые прошли бурные девяностые годы, сумасшедшие двухтысячные - с Оранжевой революцией, кризисами и вечными обещаниями улучшения, оказываются перед выбором: бороться или опустить руки перед катком властного произвола. Произвола, проникшего во все сферы общества - от правоохранительных органов до парламентских должностей. Активные, успешные, трудолюбивые мужчины, ровесники Независимости, бросают вызов системе, которая уже подходила к своему краю - осени 2013 года... Все это происходит на фоне обострившихся любовных чувств, сценографий самого прекрасного города мира - Киева, "маленького Парижа" - Львова, фантастических ирландских клифов, невероятных панорам польских Бескид. Они борются и побеждают, любят и терпят неудачи, но не теряют главного - духа свободы и чувства дружеского плеча. Книга написана живым языком, читается легко, на одном дыхании.

"Фонетика тишины" (Первый том), Иван Андрусяк

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

В первый том избранных произведений известного поэта и детского писателя Ивана Андрусяка вошли произведения, адресованные взрослым читателям. Три поэтических раздела показывают творческую эволюцию автора от декадентских стихов периода легендарного литкружка "Нова дегенерація" (1990-е годы, сборника "Депресивний синдром", "Отруєння голосом", "Шарґа") через "расщепление семантики" (2000-е годы, сборника "Повернення в Ґалапаґос", "Часниковий сік", "Писати мисліте") до медитативной пейзажно-философской лирики (2010-е годы, сборника "Неможливості мови", "Книга трав, дерев і птахів", "Чорний лелека"). Проза представлена повестью-метафорой "Реставрація снігу".

"Кирпич", Тарас Федюк

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

"Кирпич" - избранное одного из важнейших украинских поэтов XX-XXI веков Тараса Федюка.

Книга содержит стихи, написанные в течение последних пятидесяти лет - от ранней, в чем-то наивной лирики, до новым иронично-скептических текстов.

Диалог с памятью, поиски своей земли, бегство и невозможность побега - основные мотивы поэзии Федюка.

"Кирпич" - как краеугольный камень, как стена со стертіми фресками, проступающими едва взойдет солнце, как глина, из которой вылеплен мир.

"Хатидже Турхан. Султана-украинка на османском престоле" (книга 2), Александра Шутко

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Матерью одного из потомков знаменитой Роксоланы стала украинка с Подолья - Надежда, которая в гареме султана Ибрагима Безумного получила имя Хатидже Турхан. Она жила в бурные годы середины XVII века, насыщенные восстаниями в провинциях Османской империи, бунтами янычар в Константинополе. К сожалению, фигура этой султаны малоизвестна в Украине. Кандидат искусствоведения, автор научно-популярных книг "Роксолана: мифы и реалии" (2015, изд. 2-е 2016), "Письма Роксоланы: любовь и дипломатия" (2017) Александра Шутко на основе исторических фактов, архивных материалов и исследований турецких, американских и западноевропейских ученых написала о Хатидже Турхан роман, состоящий из трех частей. Второй том посвящен годам владычества этой султаны в Османской империи. Ведь после казни свекрови - великой валиде Кеси - Хатидже Турхан стала регентшей несовершеннолетнего сына - султана Мехмеда IV и фактически управляла государством османов. При участии Хатидже Турхан происходили не только государственные назначения, но и аудиенции у султана послов из Азии, Африки и Европы. Большое внимание она уделяла польско-украинским отношениям. Именно во времена ее регенствования гетман Богдан Хмельницкий получил османский протекторат. Впрочем, вскоре он перешел на сторону московитов. Но даже это не испортило его "дружбу" с османами. Хатидже Турхан стала последней представительницей "Женского султаната" в Османской империи, основательницей которого была Роксолана.

"Хатидже Турхан. Султана-украинка - покровительница казаков" (книга 3), Александра Шутко

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Третий том посвящен последним двадцати годам жизни этой султаны, которая заступалась за украинское казачество. Гетман Петр Дорошенко не только получил протекторат ее сына, Мехмеда Четвертого, но и объединил с ним свои силы для похода на Каменец (ныне. Каменец-Подольский) и Хотин в 1672-1673 годах. Его преемником стал гетман Юрий Хмельницкий.

Османы господствовали на Подолье и после смерти Хатидже Турхан - до 1699 года. Последние годы ее жизни прошли в противостоянии с невесткой, Хасеки Гюльнуш, от которой защищала пасынков Сулеймана и Ахмеда, которые были первыми в очереди наследников османского престола.

Валиде Турхан также известна как большая благодетельница. После возведения грандиозной Новой мечети в Константинополе она занималась судьбой паломников в Мекку и Медину и построила мечеть в честь брата Юсуфа в местности, где Босфор впадает в Черное море.

Валиде Турхан построила себе самую большую гробницу в столице Османской империи, к которой - настоящее паломничество среди турок, чтущих память о ней.

"Калина сеченая", Мария Лавренюк

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Эта книга - история любви и становления личности девушки, волей судьбы оказавшейся на лезвии жесткого противостояния идеологий, наций, миров. Персонажи вполне реально воспринимаются в гуще событий, происходивших на Тернопольщине в течение трагичного десятилетия (1939-49), которое перекроило не только семьи, территории, но и мировоззрения. Черные жернова истории перетирали людей беспощадно, но человечности уничтожить не смогли... Роман безусловно - любовный, но и социальный, но и исторический, но и психологический... Для широкого круга читателей.

"Мед с дикалоном", Юрий Камаев

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Книга Юрия Камаева - своего рода карманная энциклопедия освободительной борьбы украинцев в ХХ веке. Однако настоящую ценность романа составляют не сведения о количестве пуговиц на мундире украинского авиатора 1919 года, а красноречивые свидетельства о том, как "простой тутейший дядька становится бойцом", вооруженная группа - армией, а местное население - нацией.

"Одробині", Петр Сорока

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Блеск воображения и удивительно точные наблюдения характеризуют этот, долго жданный поклонниками творчества автора, сборник новелл. Читая эту книгу - выкристаллизовываешь душу.

"Тайна Эрдели", Александр Гаврош

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Эта книга приоткрывает завесу жизнеописания, творчества, мыслей и устремлений оригинального и талантливого художника и писателя Альберта Эрдели.

Он родился и отчасти творил на Закарпатье, но, безусловно, был человеком мира. Удивления и восхищения достоин художник! Для широкого круга читателей.





"Улас Самчук: эскизы к творческому портрету", Сергей Синюк

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Точную автобиографию писатель оставляет в своих произведениях.

На страницах романов Уласа Самчука - динамичное и загадочное жизнеописание одного из самых интересных мастеров украинской прозы ХХ века.

"Благословен грядущий. Климент", Леся Романчук-Коковский

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Этот роман - достоверное и захватывающее путешествие во времена раннего христианства. Его читаешь как интереснейшую историческую хронику или сагу и одновременно как вдохновенное сакральное произведение. Автор психологически точно передает все нюансы поведения и поступков персонажей: римлян, эллинов, иудеев... От Рима в Александрию будут странствовать и Фекла, и Климент. Ее поведет голос любви, его - стремление познания Истины. Для широкого круга читателей.

"Холодный ветер перемен", Нина Фиалко

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

В обычной семье три сестры прокладывают путь в будущее. Выбор старшей остановился на живописном Тернополе, где быстрыми темпами строили хлопчатобумажный комбинат и заманивали девушек перспективой не только достойного труда, но и предоставлением бесплатного жилья. После окончания училища младшие сестры успешно влились в новый коллектив и о лучшей жизни не мечтали. Старшая выбрала другую специальность и считала, что человек создан для счастья и не должен всего себя отдавать работе. Следуя зову сердца, допустила непоправимую ошибку, которая стала черной меткой в судьбе...

Холодный ветер перемен, который, как заморозки, поразил все живое, принес украинцам разрыв экономических связей и упадок многих предприятий-гигантов. Жертвами бестолковой государственной политики стали тысячи людей, оставшихся без жилья и работы... Роман насыщен многими событиями, которые старшее поколение пережило, а молодое должно о них знать. Героини любят, рожают детей, разводятся, ищут и находят смысл бытия.

Произведение динамичное и захватывающее. Для широкого круга читателей.





"Виски для Бонда... Примечания переводчика", Ирина Бондаренко

(Издательство "Учебная книга - Богдан")

Работа переводчика обычно незаметна для рядовых читателей. И это хорошо. Потому что он - "серый кардинал" переводной литературы. Его труд, внешне легкий и незатейливый, на самом деле хлопотный и кропотливый. В чем его специфика? С какими трудностями сталкивается толкователь? Как переводились биография Стива Джобса и победы Джеймса Бонда; бесконечные приключения гангстеров Чейза и поразительные рассказы Рэя Брэдбери? Какому психологическому воздействию подвергался переводчик, толкуя знаменитых "Маленьких женщин"Л. Н. Олкотт или мистическую "Шарлатовую букву" Н. Хоторна? А ведь были Эдгар По, О'Генри и другие признанные мастера слова... В этой книге подробно описываются особенности работы переводчика, приводятся красноречивые отрывки из переведенных произведений, анализируется их стилистическое и лексическое своеобразие.

"Анна. Дилогия или Белая Королева", Валентин Соколовский

(Издатель Бихун В.Ю.)

Книга рассказывает о королеве Франции, дочери Ярослава Мудрого, Анне. Она - праматерь нескольких десятков королей и принцев крови династии Капетингов, первой французской династии, которая не прерывалась и прослеживается на протяжении всей истории страны. Автор воспроизводит ее повседневную жизнь по Королевской грамоте и другим документам эпохи из архивов Франции. В судьбе героини романа личное переплетено с государственным. Любителям мировой и отечественной истории, тем, кого интересует жизнь знаменитых.

"Братство. Документальный роман по материалам следственного дела Кирилло-Мефодиевского братства" Олег Криштопа

(Издательство "Вавилонская библиотека")

Документальный роман, построенный на основе материалов следственного дела Украино-Славянского (Кирилло-Мефодиевского) общества: протоколов допросов, очных ставок, признаний, доносов и донесений. В книге оживают братья, молодые люди, которые неожиданно оказались в руках политической полиции и по-разному прошли испытания: вечно раздвоенный во всем Пантелеймон Кулиш, робкий интеллектуал Николай Костомаров, невольник чести Николай Гулак и ироничный Тарас Шевченко.

Здесь оживают и герои из потустороннего: руководитель Третьего отдела граф Орлов, шеф жандармов Дубельт, киевские губернаторы Фундуклей и Бибиков, царь Николай I.

Наконец, если прочитать историю еще раз и внимательно, то в ней проступает известный библейский сюжет: с Иудой и тридцатью сребрениками, трижды отрекшимся Петром, умывающим руки Пилатом и Мессией.

"Книга силы. Воля", Валентин Терлецкий

(Издательство "Кальвария")

"Книга Силы" - это художественное исследование легенд и феномена украинского козачества от его зарождения до настоящего времени, основанное исключительно на реальных событиях, малоизвестных фактах и многочисленных загадках. Напряженный сюжет, головокружительные приключения, знаковые фигуры, неразгаданные до сих пор тайны запорожских характерников - все это создает совершенно новый взгляд на прошлое украинских рыцарей, дает неожиданные ответы на больные вопросы современности, приводит к переосмыслению украинской истории и помогает поверить в будущее нашего народа.

Среди героев первого романа серии "Книга Силы. Воля" не только такие знаковые имена, как Дмитрий Байда-Вишневецкий, Иван Пидкова, Семерий Наливайко, Самийло Кишка и другие, но и многие почти неизвестные широкой публике козаки и козачьи старшины.

В этой книге нет ни одного вымышленного персонажа, ни одного выдуманного события, ни одного вымышленного явления. Все это когда-то происходило в реальности. И все это теперь должно стать известно, потому что "пришло время"...

"Цветы на снегу", Надежда Гуменюк

(Издательство "Клуб Семейного Досуга)

Авдею никогда не забыть своей любимой Соломийки. Когда он не успел спасти ее. Теперь человек живет как отшельник, неподалеку того же колодца, унесшего Соломийкину жизнь... Но на этот раз он спасает незнакомку, обреченную на смерть в ней. Спасенная - дочь художника, загадочно погибшего в своей мастерской. Девушка случайно нашла картины отца в доме Немолюков, один из которых отнял у Авдия самое дорогое. Время возвращать долги прошлого, время отдавать украденное, время расставлять все на свои места... Ничто не проходит бесследно, все имеет свое продолжение - таков лейтмотив романа, современной вариации библейской притчи об Авеле и Каине.

"Цветочница", Ника Никалео

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Виктории всегда казалось, что ее брак счастлив и беззаботен. Но однажды она убедилась в измене мужа собственными глазами. Но если бы не лучшая подруга Марьяна, Вика никогда не решилась бы на перемены, ведь с мужем их связывает сын. Виктория находит в себе силы жить дальше, творит себя, влюбляется и мечтает о новой семье, о еще одном ребенке, дочке. Ей постоянно снится девочка, которая кажется знакомой и зовет Вику мамой, что ее очень пугает и смущает. Но жизнь женщины летит кувырком, когда во время гинекологического осмотра у нее обнаруживают опухоль. Лечить ее берется гинеколог с безупречной репутацией и ужасным характером...





"Карпатское танго", Татьяна Пахомова

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Все мы стремимся к свободе внешней и внутренней. Для будущего медика Андрея из глухого карпатского села Изабель стала той, которая открыла ему мир. Он - простой украинский парень, она - красавица-кубинка. Казалось, их сердца соединили высшие силы, подарив ту самую желанную свободу, которой так не хватало в СССР. Изабель всегда была рядом во время многочисленных путешествий Андрея. Пока он постоянно учился, чтобы стать профессиональным пластическим хирургом, она поддерживала его, воспитывала их детей, была ориентиром для него. И когда ее жизнь оборвалась, он почувствовал, что потерял все... Андрей пытается найти свое место в мире. И родовые корни мистическим образом меняют его судьбу ...

"Где нет Бога", Макс Кидрук

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Люди - социальные существа. Существование общества невозможно без сотрудничества, понимания и соблюдения справедливости. Но существует ли это все вне социума, когда человек оказывается на грани жизни и смерти?

Доведенная до отчаяния украинка с большой суммой денег, которая игнорирует звонки от мужа. Русский-пилот, который пытается своладать с аэрофобией после гибели любовницы в катастрофе рейса MH17. Самый известный политик Баварии на пике карьеры, который ненавидит свою работу. Игрок американской Национальной футбольной лиги, жизнь которого развалилась после одного неудачного розыгрыша. Тайный папский кардинал, который направляется в страны, где официально не существует Католической церкви... Незнакомцы с разными судьбами. Единственное общее для них - рейс 341, и он ведет к самому большому испытанию в их жизни.

"Где нет Бога" - новый роман Кидрука - попытка понять, есть ли внутри нас что-то такое, что удерживает от превращения в зверей в месте, где не действует мораль, в месте, где нет Бога.





"Круты 1918", Константин Тур-Коновалов

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Они хотели любить и жить, но взяли в руки оружие и встали на защиту Родины. Январь 1918 года выдался по-настоящему холодным. Вот-вот на Киев должны двинуться большевистские отряды. Сыновья генерала контрразведки УНР Андрей и Алексей оказываются среди защитников железнодорожной станции Круты. Такие похожие, но и такие разные братья, оба безумно влюблены в курсистку Софию, братья без раздумий отправились защищать Украину. Вдруг происходит непредвиденное: вспыхивает восстание на заводе "Арсенал". И на борьбу с мятежом направляют элитные боеспособные части. Против вышколенного войска Муравьева на станции Круты остаются только необстрелянные студенты и юнкера. Ходят слухи, что среди украинских отрядов есть агент большевиков, который передает информацию "красным". Андрей еще не знает, что ему хорошо известно лицо предателя... В горниле боя, не жалея собственных жизней, борясь за независимость и любовь. Сто лет назад, как и сегодня, без страха и сомнений они пойдут в бой защищать самое дорогое...

"Полет ворона. Судьба атамана", Анна Ткаченко

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

С детства Григорий выделялся среди сверстников своей силой и неудержимым желанием командовать. Весь Цареборисов дивился, что это за человек растет. Имел стальную волю, острый ум и непримиримость к несправедливости. Старики, видя его ежедневные выходки, иногда говорили: "Растет будущий атаман. Настоящий характерник". А когда пришло время защищать родные просторы от "красных", Григорий с саблей пошел на врага. Он, "Черный ворон" Теплинского леса, тот, кого не брали пули, стал страшным сном для врагов. Неуловимый, бессмертный - говорили, что мать заговорила его от смерти. Но смерть не всегда приходит от пули...





"Держись за воздух", Мария Ткачивского

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Первая любовь стала для Соломии и первым разочарованием. Художник Андрей был для нее единственным, а она для него - одной из многих. Поэтому, когда представилась возможность поехать на заработки в Португалию, Соломия долго не думала. Но хорошо там, где нас нет. Португалия сразу же начинает испытывать Саломею на прочность. Изнурительная дорога, нечеловеческие условия проживания и тяжелая работа в теплицах сеньора Родригеса с утра до ночи - заграничный рай оказывается настоящим адом. Последней каплей становится внезапная болезнь Соломии. И в тот момент, когда кажется, что ждать помощи не от кого, появится он. Тот, кто поможет удержаться там, где так легко упасть ...





"Последнее наследство", Андрей Новик

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Странный деревянный куб - дедово наследство студенту Максиму Подгорному. Наследство, которое Максим передал своему преподавателю старославянской мифологии Далибору Кравцу. Передал и... исчез навсегда.

Далибор нашел внутри куба зашифрованное послание глаголицей. Мужчина не знал, что с того момента на него открыта смертельную охоту. Две мощные организации, которые годами пытаются уничтожить друг друга, начали ожесточенное состязание. И цель обоих - найти Далибора как можно раньше. Ибо только он - ключ к загадке мистического наследия...

Во втором этапе каждый эксперт выберет из этого списка трех претендентов на победу в Премии. Таким образом финалисты, которые пройдут в третий этап, будут представлены на суд читателей в библиотеках почти по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом "Еспресо". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках Книжного Арсенала в Киеве. Премия призвана отметить лучшие украинские современные литературные новинки года, поддерживать интерес к чтению отечественных авторов. Помогать читателям выбирать интересные книги, а издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2019 года в эфире телеканала "Еспресо" и на сайте "Espreso.TV."