Правительство запустило услугу е-Пенсия: можно онлайн следить за выплатами
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб.
"Сегодня принято очень важное постановление, которое предусматривает существенную оптимизацию и внедрение онлайн таких массовых и общественно важных услуг:
- назначение пенсии;
- перерасчет пенсии;
- назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций "
- возобновление выплаты пенсии "
- перевод с одного вида пенсии на другой ", - сообщил Вискуб.
Также он подчеркнул, что благодаря внедрению электронного взаимодействия количество документов, требуемых от заявителя, будет уменьшено на 9.
"Опыт стран ЕС свидетельствует о необходимости введения отдельной национальной программы развития цифровых навыков для пожилых людей, и мы сделаем это в рамках наших планов с широким привлечением бизнеса", - пояснил заместитель председателя Госагентства.
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- Напомним, по состоянию на конец мая 2019 г. на правительственном портале можно получить 125 публичных услуг в полностью электронизованном виде.
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