Правительство запустило услугу е-Пенсия: можно онлайн следить за выплатами

17 июля, 2019, 13:08

Кабинет Министров Украины принял постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб.

"Сегодня принято очень важное постановление, которое предусматривает существенную оптимизацию и внедрение онлайн таких массовых и общественно важных услуг:

- назначение пенсии;

- перерасчет пенсии;

- назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций "

- возобновление выплаты пенсии "

- перевод с одного вида пенсии на другой ", - сообщил Вискуб.

Также он подчеркнул, что благодаря внедрению электронного взаимодействия количество документов, требуемых от заявителя, будет уменьшено на 9.

"Опыт стран ЕС свидетельствует о необходимости введения отдельной национальной программы развития цифровых навыков для пожилых людей, и мы сделаем это в рамках наших планов с широким привлечением бизнеса", - пояснил заместитель председателя Госагентства.

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