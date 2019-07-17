Правительство внесло изменения в правила оформления документов в Украине
Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания, передает РБК-Украина.
Проектом акта предусматривается внести изменения в некоторые постановления Кабинета министров, которыми утверждены Порядки оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительными и уничтожения документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус.
В частности, речь идет об исключении требований, предъявляемых к фотоотпечаткам для паспорта, установленных ГОСТ 1303-94, с целью дальнейшего установления МВД унифицированных требований к оцифрованному образу лица человека, вносящихся в Единый государственный демографический реестр, и страницы данных документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус.
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