Правительство внесло изменения в правила оформления документов в Украине

17 июля, 2019, 16:22

Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в некоторые постановления правительства по вопросам оформления документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица

Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания, передает РБК-Украина.

Проектом акта предусматривается внести изменения в некоторые постановления Кабинета министров, которыми утверждены Порядки оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительными и уничтожения документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус.

В частности, речь идет об исключении требований, предъявляемых к фотоотпечаткам для паспорта, установленных ГОСТ 1303-94, с целью дальнейшего установления МВД унифицированных требований к оцифрованному образу лица человека, вносящихся в Единый государственный демографический реестр, и страницы данных документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус.