Полиция Италии не нашла доказательств подготовки украинцами покушения на Сальвини, - СМИ

17 июля, 2019, 10:54

Полиция Италии не обнаружила никаких доказательств подготовки некоторыми "украинскими националистами" покушения на министра внутренних дел Италии Сальвини

Об этом сообщает La Stampa.

Согласно сообщению, информация о подготовке некоторыми украинцами террористического акта против Сальвини поступило от бывшего агента КГБ.

"Не найдя никаких доказательств в этом направлении, было решено следить за деятельностью некоторых итальянских боевиков, участвовавших в вооруженном конфликте на Донбассе", - говорится в сообщении.

После этого итальянские следователи вышли на владельцев арсенала оружия, в том числе ракеты класса «воздух-воздух».

Напомним, что на севере Италии во время обысков у членов ультраправых группировок изъяли арсенал оружия. В рамках следственных действий были задержаны трое человек, в том числе 60-летний Фабио Дель Берджоло, бывший таможенный инспектор, который в 2001 году баллотировался в Сенат от ультраправой группы Forza Nuova. Они могут быть связаны с наемниками на Донбассе.

После обнародования информации о масштабной спецоперации в Турине вице-премьер Италии, глава МВД Сальвини заявил, что его хотела убить "Украинская группировка".