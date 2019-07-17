Полиция подозревает киевлянина в угрозах убийством кандидату в нардепы

17 июля, 2019, 08:34

Хмельницкие полицейские сообщили о подозрении мужчине, которого обвиняют в угрозе убийством кандидату в народные депутаты

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Отмечается, что подозреваемый, который угрожал убийством кандидату в депутаты Верховной Рады, - житель Киева.

Напомним, что 14 июля следователи открыли уголовное производство по факту угрозы убийством одному из участников предвыборной кампании.

30-летний кандидат в депутаты обратился в полицию с сообщением о том, что 2 неизвестных угрожали физической расправой в случае, если он не откажется от участия в предвыборной кампании.