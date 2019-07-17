Омелян обратился к украинским авиакомпаниям, чтобы те предоставляли свои услуги на государственном языке

17 июля, 2019, 09:39

Украинские авиакомпании просят неукоснительно соблюдать украинское законодательство во внутреннем и международном пассажирском сообщении

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в Facebook

Он отметил, что услуги в сфере транспорта должны предоставляться на государственном языке, при необходимости дублироваться на английском.

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"Только в случае международного транспортного сообщения объявления могут дублироваться на официальном языке страны, сообщение с которой осуществляет соответствующее транспортное средство. Напомню, авиационное сообщение с Россией прекращено в 2015", - подчеркнул министр.

Омельян сообщил, что соответствующие поручения также предоставил государственным органам и предприятиям в сфере ответственности министерства инфраструктуры.

Напомним, 16 июля вступил в силу Закон Украины "О функционировании украинского языка как государственного". О том, какие нормы закона начали работать, читайте здесь .