Оккупанты 8 раз обстреляли Объединенные силы, применив и запрещенное оружие

17 июля, 2019, 07:51

Во вторник, 16 июля, российские наемники на Донбассе 8 раз обстреляли украинские позиции, в том числе 3 раза - из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил возле Опытного из 120-мм и 82-мм минометов, около Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета , противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета, в окрестностях Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, под Лебединским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе Николаевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления возле Крымского из 82-мм миномета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского - из 82-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Потерь с украинской стороны в результате вражеских обстрелов не зафиксировано. На каждый обстрел Объединенные силы дали ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 16 июля потерь со стороны оккупантов не зафиксировано.

С начала суток 17 июля захватчики трижды обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции возле Николаевки из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, в районе Широкино - из стрелкового оружия, около Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.