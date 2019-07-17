Оккупанты 8 раз обстреляли Объединенные силы, применив и запрещенное оружие
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил возле Опытного из 120-мм и 82-мм минометов, около Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета , противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета, в окрестностях Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, под Лебединским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе Николаевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления возле Крымского из 82-мм миномета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского - из 82-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Потерь с украинской стороны в результате вражеских обстрелов не зафиксировано. На каждый обстрел Объединенные силы дали ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 16 июля потерь со стороны оккупантов не зафиксировано.
С начала суток 17 июля захватчики трижды обстреляли позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции возле Николаевки из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, в районе Широкино - из стрелкового оружия, около Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
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