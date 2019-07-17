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Espreso.tvСпортНеймар может стать одноклубником Роналду

Неймар может стать одноклубником Роналду


фото: Reuters
Нападающий сборной Бразилии Неймар любой ценой решил оставить ПСЖ

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Неймар рассмотрит все возможные варианты перехода этим летом. Трансфер в "Барселону" выглядит маловероятным, так бразилец обратил внимание на другие европейские топ-клубы. Среди них - "Реал", "Ювентус", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед". Последний вариант не будет приоритетным из-за непопадания манкунианцев к нынешнюю Лигу чемпионов. Другим претендентам также придется непросто в переговорах с парижанами, поскольку владельцы ПСЖ не собираются уменьшать своих финансовых требований в отношении Неймара.

История с переходом нападающего может продолжаться до конца лета, когда в большинстве топ-чемпионатов закрывается трансферное окно (кроме Англии (8 августа) и Италии (25 августа).

 

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