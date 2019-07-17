Нет политической воли у правоохранительных органов, - Зеленский о борьбе с коррупцией

17 июля, 2019, 20:31

Видео с выступлением Зеленского обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Он заявил, что после вступления в должность позвал руководителей правоохранительных органов, чтобы обсудить нападения на журналистов, убийство Гандзюк, хищения в оборонке.

"Нет политической воли у наших правоохранительных органов. Может у кого-то есть. Но если у человека не хватает такой воли, то мы будем делать все, чтобы стране не хватало таких людей. Когда один из руководителей правоохранительных органов говорит: "Я не знаю где, в какой стране Европы прячутся Свинарчуки", - сказал Зеленский.

В то же время, по данным Зеленского, Гладковский (Свинарчук) живет в Киеве и свободно передвигается по городу.

Зеленский заявил, что ждет начала работы новой Верховной Рады, когда будет создано новое правительство и за дело возьмутся новые люди. Некоторые дела уже сдвинулись с места, по его словам. В частности, выдвинуто подозрение министру энергетики Игорю Насалику, идет расследование дела бронежилетов в Министерстве обороны.