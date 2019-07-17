На вокзале в Киеве обокрали главу делегации в ПАСЕ Арьева

17 июля, 2019, 11:23

Народный депутат Владимир Арьев обратился в Нацполицию с просьбой провести "антикриминальный рейд" на вокзале и установить камеры видеонаблюдения

Об этом Владимир Арьев написал у себя на Facebook.

Глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что преступники украли у него кошелек.

"Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Заявление в полицию я не делал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу", - написал он.

Арьев отметил, что после информации в сети ему начали писать в личку другие пострадавшие.

"Можно констатировать, на киевском вокзале это стало массовым явлением. Или деньги вытаскивают из сумок - причем так мгновенно и профессионально, что человек даже не успевает понять как открыли его сумку, или группа цыган окружает кого-то и просто отбирает деньги и ценные вещи. Задержание грабителей и передача полиции, как на фото, которые прислал один из ограбленных, ни к чему не приводит. Доказательств при ней нет и свои права вокзальные преступники знают хорошо и без адвоката", - отметил Арьев.

Депутат обратился к нацполиции Киева, подчеркнув, что "антикриминальный рейд на вокзале не просто актуально - на вчера".

Он также обратился к "Укрзализныце": "Скоординируйтесь и установите наконец достаточное количество качественных камер видеонаблюдения с возможностью детализации, чтобы грабителей и щипачей можно было идентифицировать и ловить на горячем и привлекать к уголовной ответственности".

Он отметил, что заявлений от пострадавших немного только потому, что "подавляющее большинство в выборе между поездом и полицией предпочитает не упустить поезд, но проблема от этого не исчезает".

"А пока совет: место грабежа - Южный вокзал, старайтесь не ходить в одиночку. Место работы карманников - эскалатор на центральном вокзале и выход из переходов на платформы. Особенно утром, когда люди сонные и теряют бдительность. Советую не просто держаться за сумку с кошельком , а в прямом смысле смотреть на нее - "работают" специалисты", - добавил он.