//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Парламентской Ассамблее НАТО случайно рассказали, где в Европе находится ядерное оружие США

На Парламентской Ассамблее НАТО случайно рассказали, где в Европе находится ядерное оружие США

Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США

Об этом пишет Washington Post, передает Интерфакс-Украина.

В докладе канадского члена Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО "Новая эра ядерного сдерживания. Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" указано местоположение 150 единиц ядерного оружия США.

"Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", - говорится в докладе, версия которого была опубликована бельгийской газетой.

Также сообщается, что позже был опубликован окончательный вариант доклада, в котором уже не было конкретных ссылок на места хранения оружия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

17 июля, 2019 среда

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать