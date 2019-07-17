На Парламентской Ассамблее НАТО случайно рассказали, где в Европе находится ядерное оружие США

17 июля, 2019, 09:00

Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США

Об этом пишет Washington Post, передает Интерфакс-Украина.

В докладе канадского члена Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО "Новая эра ядерного сдерживания. Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" указано местоположение 150 единиц ядерного оружия США.

"Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", - говорится в докладе, версия которого была опубликована бельгийской газетой.

Также сообщается, что позже был опубликован окончательный вариант доклада, в котором уже не было конкретных ссылок на места хранения оружия.