На Киевщине из-за ремонта закроют дорогу на Харьков, - Укравтодор

17 июля, 2019, 11:33

Транспортная развязка на дороге Киев-Харьков-Довжанский будет перекрыта с 20 июля до 20 октября

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"В связи с началом выполнения работ по капитальному ремонту транспортной развязки на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский (км 25 + 307) движение автотранспорта будет закрыто на период с 20.07.2019 г.-20.10.2019 г.", - говорится в сообщении.

Объезд осуществляется в соответствии с согласованной схемой.

"Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые возникают во время проведения ремонтных работ", - добавили в Укравтодоре.