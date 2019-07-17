На Киевщине из-за ремонта закроют дорогу на Харьков, - Укравтодор
17 июля, 2019, 11:33
Транспортная развязка на дороге Киев-Харьков-Довжанский будет перекрыта с 20 июля до 20 октября
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
"В связи с началом выполнения работ по капитальному ремонту транспортной развязки на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский (км 25 + 307) движение автотранспорта будет закрыто на период с 20.07.2019 г.-20.10.2019 г.", - говорится в сообщении.
Объезд осуществляется в соответствии с согласованной схемой.
"Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые возникают во время проведения ремонтных работ", - добавили в Укравтодоре.
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