Министр обороны Канады: Военное оборудование от Запада простаивает в Украине в контейнерах

17 июля, 2019, 13:44

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что полученное от международных союзников военное оборудование иногда простаивает в Украине на складах

Об этом он рассказал в интервью Radio Canada International .

"Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", - сказал Саджан.

По его убеждению, вместо насущных проблем в оборудовании Украине следует сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.

Он призвал новое правительство Украины как можно скорее определиться с оборонительными потребностями и собственным видением канадской военной миссии. "Если собрать понемногу тут и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", отметил глава Минобороны Канады.

"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы быть уверенным, что сможем поддержать их план", - заявил Саджан.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский в Канаде договорился о поставках оружия в Украине.