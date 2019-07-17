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Espreso.tvНаукаМаск создал нити для "чтения мыслей"

Маск создал нити для "чтения мыслей"

Компания Илона Маска Neuralink создаст импланты для парализованных людей, что позволит управлять смартфоном или компьютером силой мысли

Об этом сообщает The Verge.

Цель разработки - позволить парализованным людям при помощи силы мысли набирать текстовые сообщения или электронные письма со скоростью 40 слов в минуту, перемещать курсор по экрану и просматривать веб-страницы.

Гибкие "нити" толщиной четыре-шесть микрометра планируют вживлять в мозг людям специальным устройством, которое способно автоматически вживлять нити за одну минуту, не затрагивая при этом кровеносных сосудов.

По замыслу разработчиков, устройство с аккумулятором, которое будет передавать данные на компьютер по беспроводной сети, планируют размещать за ухом человека. Предварительно в черепе будут просверливать четыре отверстия диаметром в восемь миллиметров, затем в разные части мозга вживлять нити.

Разработчики отметили, что уже провели около 20 операций на грызунах и в 87 процентах случаев робот успешно имплантировал в их мозг нити-имплантаты. Во время недавнего эксперимента в лаборатории в Сан-Франциско нить вживили в мозг грызуна, подключили к USB и смогли передать информацию с его головного мозга компьютеру

"Это может прозвучать странно, но в итоге мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом. Это не будет обязательной функцией, но вы сможете выбрать, если захотите", - заявил Маск на пресс-конференции, которая состоялась 16 июня в Сан-Франциско.

Машинка для внедрения "нитей".

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