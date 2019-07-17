Маск создал нити для "чтения мыслей"

17 июля, 2019, 15:46

Компания Илона Маска Neuralink создаст импланты для парализованных людей, что позволит управлять смартфоном или компьютером силой мысли

Об этом сообщает The Verge.

Цель разработки - позволить парализованным людям при помощи силы мысли набирать текстовые сообщения или электронные письма со скоростью 40 слов в минуту, перемещать курсор по экрану и просматривать веб-страницы.

Гибкие "нити" толщиной четыре-шесть микрометра планируют вживлять в мозг людям специальным устройством, которое способно автоматически вживлять нити за одну минуту, не затрагивая при этом кровеносных сосудов.

По замыслу разработчиков, устройство с аккумулятором, которое будет передавать данные на компьютер по беспроводной сети, планируют размещать за ухом человека. Предварительно в черепе будут просверливать четыре отверстия диаметром в восемь миллиметров, затем в разные части мозга вживлять нити.

Разработчики отметили, что уже провели около 20 операций на грызунах и в 87 процентах случаев робот успешно имплантировал в их мозг нити-имплантаты. Во время недавнего эксперимента в лаборатории в Сан-Франциско нить вживили в мозг грызуна, подключили к USB и смогли передать информацию с его головного мозга компьютеру

"Это может прозвучать странно, но в итоге мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом. Это не будет обязательной функцией, но вы сможете выбрать, если захотите", - заявил Маск на пресс-конференции, которая состоялась 16 июня в Сан-Франциско.

Машинка для внедрения "нитей".